Erzincan’da dolu yağışı

Erzincan’da etkili olan dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü.

Erzincan’da dolu yağışı

Sivas- karayolu Sakaltutan mevkisinde yağan doluyla birlikte, yol beyaz örtüyle kaplandı.

Aniden bastıran yağış nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı.

Dolu yağışının etkili olduğu güzergahta ağır tonajlı araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak yağış nedeniyle bazı noktalarda su taşkınları yaşanırken Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğün uyarıda bulundu. Uyarıda, “Halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların ilimiz çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Beklenen yerel kuvvetli yağışlar ile birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

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