Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kurukol köyünden Tercan ilçe merkezine akrabalarının düğününe giden ailenin içinde bulunduğu Gıyasettin Yılmaz (60) idaresindeki minibüs şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Yılmaz, Meryem Uzun (35) ile aynı aileden Lemiye (59), Ulviye (46), Fadime (43), Canpaşa (59), İsmail (50), Aynur (62), Cengizhan (11), Abdülmuttalip (5), Meryem Medine (2), Mustafa Eymen Yılmaz (2) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan İsmail Yılmaz ile Meryem Uzun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Erzincan'da düğün yolunda kaza: 12 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Erzincan'ın Tercan ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kurukol köyünden Tercan ilçe merkezine akrabalarının düğününe giden ailenin içinde bulunduğu Gıyasettin Yılmaz (60) idaresindeki minibüs şarampole devrildi.