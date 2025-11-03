Erzincan'da elektrik kesildi, telefon ışığıyla alışveriş yapıldı
Erzincan’daki elektrik kesintisi, şehirde ilginç görüntülere sahne oldu. Market alışverişi yapan vatandaşlar cep telefonu ışıklarıyla ürün seçmeye çalıştı.
Kent genelinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle sokaklar, evler ve iş yerleri karanlığa gömüldü. Elektriğin kesilmesiyle birlikte marketlerde kasalar ve aydınlatmalar devre dışı kaldı.
Alışverişine devam etmek isteyen vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarıyla rafları aydınlatarak alışveriş yaptı.O anlar vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülere de yansıdı. Kesintinin ardından bazı bölgelerde elektrik kısa sürede yeniden gelirken, bazı mahallelerde enerji verilmesi gecikti.
Öte yandan bazı vatandaşlar Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Iğdır, Kars ve Erzincan’ın elektrik dağıtımını sağlayan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye tepki göstererek elektrik kesintileri ve yetersiz müşteri hizmetleri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını kaydetti.
- Erzincan
- Elektrik Kesintisi
- Market