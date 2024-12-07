Erzincan'da ev yangını

Alınan bilgiye göre, Erzincan merkez Güllüce Mahallesinde akşam saatlerinde bir evden yükselen dumanlar vatandaşlar tarafından fark edilerek itfaiyeye haber verildi.

Kısa sürede çatıyı saran yangına itfaiye ekipleri başka bir eve sirayet etmeden müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangında evde maddi hasar oluştu.