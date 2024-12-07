Erzincan'da ev yangını

Erzincan’da müstakil  bir evde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzincan'da ev yangını

Alınan bilgiye göre, merkez Güllüce Mahallesinde akşam saatlerinde bir evden yükselen dumanlar vatandaşlar tarafından fark edilerek itfaiyeye haber verildi.

Kısa sürede çatıyı saran yangına itfaiye ekipleri başka bir eve sirayet etmeden müdahale etti.

itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangında evde maddi hasar oluştu.

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