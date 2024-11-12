Erzincan'da evini bulamayan yaşlıyı polis evine götürdü

Erzincan'da evini bulamayan yaşlı kişi, polislerce kimlik bilgisinden adresine ulaşılarak evine teslim edildi.

Erzincan'da evini bulamayan yaşlıyı polis evine götürdü

Kentte trafik denetimi gerçekleştiren trafik ekipleri, bisikletli yaşlı bir vatandaşın adresini bulmakta güçlük çektiğini ve yolunu kaybettiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Kimlik bilgileri üzerinden adresi tespit eden ekipler, yaşlı vatandaşı bisikleti ile ekip aracına alarak ikamet ettiği adresine güvenli bir şekilde ulaştırdı.

Vatandaşın ailesi ise polis ekiplerine teşekkür ve dua etti.

Ekiplerin vatandaşa yardım anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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