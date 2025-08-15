Erzincan'da feci kaza: Üç ölü, 6 yaralı
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisinde, sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İlk belirlemelere göre, kazada üç kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
KARA YOLU TEK YÖNLÜ ULAŞIMA KAPATILDI
Öte yandan kara yolunun tek yönlü ulaşıma kapatıldığı belirtildi.
