Erzincan'da feci kaza: Üç ölü, 6 yaralı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisinde, sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre, kazada üç kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

KARA YOLU TEK YÖNLÜ ULAŞIMA KAPATILDI

Öte yandan kara yolunun tek yönlü ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

