Erzincan’da göçmen kaçakçılığı suçundan 4 kişi tutuklandı

Erzincan polisinin düzenlediği operasyonda göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 4 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Erzincan’da göçmen kaçakçılığı suçundan 4 kişi tutuklandı

Erzurum’dan ’a gelen bir araç içerisinde yurda yasadışı yollardan giren 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

Ayrıca Ö.P, C.Ç, E.D ve A.S. isimli şahıslar kaçakçılığı suçundan gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi.

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