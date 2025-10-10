Erzincan’da havalar soğudu, sobalar satışa çıkarıldı

Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte evlerinde soba kullanan vatandaşlar, soba temin ederek kış hazırlıklarına başladı.

Doğal gaz, elektrikli ısıtıcılar gibi teknolojiye yenik düşen mesleğin son temsilcileri, Erzincan Buğday Meydanı ikinci el pazarında geçmişten günümüze gelen ve eskiyi hatırlatan sobacılığı yaşatmaya çalışıyor.

Pazarda ikinci el sobalar 5 bin TL ile 10 bin TL arasındaki fiyatlarla satışa çıkarılıyor. Sobacı esnafı Mehmet Kılıç, kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte hazırlıklara başladıklarını ve soba, kuzine, boru gibi kışlık malzemelerin satışını yaptıklarını belirtti.

Kılıç, "Soba satışında 2 ay sezonumuz var. Şehirli zaten doğalgaz tükettiği için sobaları köylü halkına satabiliyoruz. Şehir içindekiler doğalgaz kullandığından dolayı satışlarımız her yıl azalıyor" dedi.