Erzincan'da iki katlı evde yangın

Erzincan'da iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Alevlerin binayı sardığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzincan'da iki katlı evde yangın

'da iki katlı evde yangın çıktı.

Hamidiye Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan iki katlı evin çatısında yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Alevleri söndüren ekipler, bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangında maddi hasar oluştu.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...