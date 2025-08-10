Erzincan'da iki katlı evde yangın
Erzincan'da iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Alevlerin binayı sardığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hamidiye Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan iki katlı evin çatısında yangın çıktı.
Dumanların yükselmesi üzerine yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Alevleri söndüren ekipler, bir süre soğutma çalışması yaptı.
Yangında maddi hasar oluştu.
