Erzincan'da Abdullah Dursun Kaya (50) yönetimindeki otomobil, Kavakyolu beldesi TOKİ kavşağında Gökhan Baran (26) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Aybüke Beyzade Demir (9), Hayrullah Sefa Kaya (9) ve Ömer Baran (51) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Erzincan'da Abdullah Dursun Kaya (50) yönetimindeki otomobil, Kavakyolu beldesi TOKİ kavşağında Gökhan Baran (26) idaresindeki otomobille çarpıştı.