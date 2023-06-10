Erzincan'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü

Erzincan'da kimyasal yapıştırıcı spreyi ve ev eşyası yüklü iki TIR'ın çarpışması sonucu çıkan yangında, sürücüler hayatını kaybetti.

Erzincan'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü

D.Y. (31) idaresindeki kimyasal yapıştırıcı spreyi yüklü
34 FIL 874 plakalı TIR ile O.K. yönetimindeki 16 AOD 021plakalı ev eşyası yüklü tır, Refahiye- kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kimyasal yapıştırıcı ve ev eşyası yüklü iki araçta da yangın çıktı.

Erzincan'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü - 1

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç sürücülerinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik nedeniyle kapatılan Refahiye-Erzincan kara yolu tek şeritten ulaşıma açıldı.

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