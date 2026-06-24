Erzincan'da inşaat sahasında doğalgaz sızıntısı

İnönü Mahallesi 17. Sokak'ta bulunan Merkez Çarşısı inşaat alanında doğalgaz kokusu hisseden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, doğalgaz ekipleri sızıntının kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı.



Ekiplerin müdahalesiyle gaz akışı kesilerek sızıntı kontrol altına alındı.



Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekiplerin gerekli güvenlik tedbirlerini almasının ardından bölgedeki risk ortadan kaldırıldı.



Sızıntının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.