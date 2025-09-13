Erzincan’da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Erzincan'da apartman inşaatından düşen işçi ağır yaralandı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Erzincan’da apartman inşaatından düşen işçi ağır yaralandı. Atatürk Mahallesi’nde apartman inşaatında çalışan 32 yaşındaki E.K., dengesini kaybederek birinci kattan zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.