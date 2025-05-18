Erzincan'da iş yeri yangını: Çevredeki dükkanlara da sıçradı

Erzincan şehir merkezinde tarihi Buğday Meydanı’daki bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Erzincan'da iş yeri yangını: Çevredeki dükkanlara da sıçradı

Şehir merkezindeki Buğday Meydanı’nda bulunan tek katlı sıralı haldeki iş yerlerinin çatısında çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Vali Hamza Aydoğdu da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmasını takip etti.

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