Erzincan'da iş yerinde yangın
Erzincan'da tandır ekmeği üretimi yapılan işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Erzincan Gazi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde tandır ekmeği imalatı yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale etmek isteyen çevredekiler alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durumu, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangının ardından iş yerinde maddi hasar oluştu.
- Yerel Haber
- Erzincan
- Yangın