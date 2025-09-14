Erzincan'da iş yerinde yangın

Erzincan Gazi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde tandır ekmeği imalatı yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek isteyen çevredekiler alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durumu, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangının ardından iş yerinde maddi hasar oluştu.