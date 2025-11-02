Erzincan'da iş yerlerine denetleme
Erzincan'da polis ekipleri "Huzur Uygulaması"nda birçok iş yerini denetledi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerde "Kayıt Dışı İstihdam ve İnsan Ticaretiyle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.
Uygulamada 9 ekip ve 43 personel görev aldı. Erzincan merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren toplam 45 iş yeri denetlenirken, 287 şüphelinin kimlik kontrolü yapıldı.
Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
