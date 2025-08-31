Erzincan'da kaçakçılık operasyonu: İki kişi yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sigara ve tütün kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, K.G. ve K.A.'nın adreslerinde yaptıkları aramalarda, 20 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda gözaltına alınan iki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.