Erzincan’da kar ve buzlanma, düşmeye bağlı kırık vakalarını artırdı

Erzincan’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, beraberinde getirdiği buzlanma nedeniyle yaralanma ve sakatlanmalara yol açtı. Hastanelerin ortopedi ve travmatoloji polikliniklerinde kırık, çıkık ve burkulma vakalarında yaşanan artış nedeni ile yoğunluk gözlendi. Buz tutan zeminde düşmeye bağlı el bileği, omuz, ayak, kalça kırığı ve incinmeler nedeni ile vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu.

Uzmanlar ise buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek, kış şartlarına uygun ayakkabıların tercih edilmesi ve buzlu zeminde ellerin cepte yürünmemesi konusunda vatandaşları uyardı.