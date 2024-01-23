Erzincan’da kar yağışı

Gece ve sabah saatlerinde soğuk havanın etkili olduğu Erzincan’da vatandaşlar yağan karla birlikte mutlu oldu.

Kar yağışıyla birlikte şehir merkezi kısmen beyaz örtüye büründü. Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar cadde ve sokaklarda kar yağışı altında yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı. Karayolları ekipleri de şehirlerarası yolların trafiğe açık kalabilmesi için karla mücadele çalışmalarına hız verdi.



Karla birlikte tamamen beyaz örtüye bürünen sarıçamların bulunduğu ormanlık alanlar ise adeta kartpostallık görüntü oluşturdu.

Yağan karın kendilerini mutlu ettiğini belirten Enes Sevilir isimli vatandaş, “Uzun zamandır kent merkezinde kar yoktu. Bugün çok güzel bir kar yağışı başladı. Havada çok soğuk değil. Kar altında yürüyüş yapıp karın keyfini çıkarıyoruz” dedi.



Öte yandan kar yağışı altında kestane satan esnafta Erzincan’da kış mevsiminin yeni kendini gösterdiğini kaydetti.