Erzincan'da karbonmonoksit gazından İran uyruklu 6 kişi zehirlendi

Olay, Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi 401 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde yaşayan 6 İran uyruklu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 112 Acil Servis ekiplerinden yardım isteyen vatandaşlar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan 6 kişinin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlenerek hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

‘Temizlenmeyen bacalar karbonmonoksit zehirlenmesine neden oluyor’

Erzincan’da kışla birlikte karbonmonoksit zehirlenmeleri arttı. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara baca temizliğini düzenli aralıklarla aksattırmadan yaptırması için çağrıda bulundu.



Son zamanlarda yaşanan soba zehirlenmelerine karşı halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına devam eden ekipler, karbonmonoksit gazının renksiz ve kokusuz olduğu için fark edilmediğini ve maalesef insanların zehirlenerek hayatını kaybettiğini söyledi.



İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amiri Yakup Cenk Şay, “Öncelikle vatandaşlara baca montajını itfaiye ekiplerine ve yetkili firmalara yaptırmalarını, bacaların periyodik bakımlarını özellikle katı yakıtlı sobaların aylık bakımlarını mutlaka yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü baca temizliğinin yapılmaması yangın çıkmasına neden oluyor. Bir diğer önemli unsur doğalgaz menfezlerinin açık olması gerekiyor. Havalandırmanın çok iyi yapılması gerekiyor. Ve hep dediğimiz gibi kombilerin periyodik bakımlarının her yıl yaptırılması gerekiyor” diyerek uyarılarda bulundu.



Karbonmonoksit zehirlenmelerinin belirtilerine değinen Say, “Baş ağrısı, yorgunluk hissi, mide bulantısı, uyku hali gibi semptomlar zehirlenmenin ilk belirtilerdir. Fark edilmezse bunun akabinde ölümler meydana gelmektedir. Bu belirtiler oluştuğunda zehirlenen kişiler hızla ortamdan uzaklaştırılarak açık havaya çıkarılmalı ve 112 Acil Çağrı Merkezini aramalı” ifadelerini kullandı.