Erzincan'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

TIR ile otomobil, Erzincan -Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpıştı. Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 1'i çocuk 3 kişi ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralı çocuk hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.