Erzincan'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Erzincan'da TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

TIR ile otomobil, -Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kaza yerinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Erzincan'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı - 1

Yaralanan 1'i çocuk 3 kişi ise Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı çocuk hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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