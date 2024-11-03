Erzincan'da kaza: 1 kişi yaralandı

Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

Erzincan'da kaza: 1 kişi yaralandı

Kaza, merkez Yavuz Selim Mahallesi 175 sokak ve 154 sokağın birleşiminde meydana geldi.

İki otomobilin çarpıştığı kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan tek sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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