Erzincan'da kimyasal sızıntı paniği

Erzincan'da kimyasal madde yüklü TIR'da yaşanan sızıntıya AFAD ekipleri müdahale etti. TIR'ın, İran'dan Balıkesir'e sabun ve tuz ruhu üretiminde kullanılan hidroklorik asit taşıdığı öğrenildi.

Erzincan'da kimyasal sızıntı paniği

'da kimyasal sızıntı paniği yaşandı.

İran'dan Balıkesir'e hidroklorik asit taşıyan TIR'da sızıntı fark eden sürücüler, şoförü uyardı.

Erzincan-Erzurum kara yolunun Mutu mevkisinde aracı yol kenarına çeken TIR sürücüsü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Erzincan'da kimyasal sızıntı paniği - 1

Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Özel kıyafetli AFAD ekipleri, sızıntının yaşandığı TIR'a müdahale etti, jandarmanın olay yeri inceleme ekibi ise bölgede inceleme yaptı.

Erzincan'da kimyasal sızıntı paniği - 2

İtfaiye ekipleri de bölgede detaylı temizlik çalışması yürüttü.

Sabun ve tuz ruhu üretiminde kullanıldığı belirtilen kimyasal maddenin, başka bir TIR'a nakledileceği öğrenildi.

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