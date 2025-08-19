Erzincan'da kontrolden çıkan araç kaza yaptı: İki yaralı
Erzincan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak savruldu. Kazada iki kişi yaralandı.
Erzincan-Kamah karayolunda kaza yapan araçta iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, B.G. yönetimindeki 05 ACG 728 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu.
Kazada araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, sürücü B.G. ile yanında bulunan E.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
