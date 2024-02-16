Erzincan'da maden faciası: Kayıp işçilerden 3'ünün yeri bulundu mu?

İlçeye bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları, 4. gününde devam ediyor.
Ekiplerin izlediği güvenlik kamerası görüntüleri sonucu çalışma yapılan bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi.
Maden sahasında toprak kaymasının ilk yaşandığı yığın liç alanının arka kısmındaki "manganez ocağı" bölümü de çalışmalarda metal yoğunluğu belirlenen noktaların arasında bulunuyor.
Olay anında bu bölgedeki yol üzerinde hareket halinde olan iki aracın, toprak kaymasının etkisiyle yığın liç alanının arka bölümünde yer alan "manganez ocağı"na düştüğü değerlendiriliyor.
Derin bir oyuk halinde ve toprak kaymasını önlemek için "şev" yapılan bu ocakta araçlara ait bazı parçalar da bulundu.
TRT Haber ise toprak altındaki kamyonun bazı parçalarına ulaşıldığını ve 15-20 metre derinlikte kamyon lastiği tespit edildiğini bildirdi.
İzlenen güvenlik kamerası görüntüleri ve bulgulardan yola çıkan ekipler, kayıp 3 işçi ile 2 aracın bu noktada olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada, "9 kardeşimizi arıyoruz. Bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, işçilerimizin 3'ünün bir lokasyonda, 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.
SİYANÜR TESTLERİ SÜRÜYOR
Bölgede siyanür tehlikesi nedeniyle sürekli olarak ölçümler yapıldığını söyleyen Bakan Bayraktar, şu ana kadar kirlilik tespit edilmediğini söyledi ve "Halk sağlığını veya orada çalışan personeli tehdit edecek herhangi bir şey söz konusu değildir." dedi.
8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Faciaya ilişkin başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Bakan Bayraktar, 8 kişinin adliyeye sevk edildiğini söyledi.
Jandarmada işlemleri tamamlanan, aralarında maden şirketinin Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de bulunduğu, A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K, adliyeye götürüldü.
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