Erzincan'da minbüs devrildi: 4 yaralı

Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Erzincan'da minbüs devrildi: 4 yaralı
Fotoğraf: Arşiv

S.A'nın (44) kullandığı 19 AFF 896 plakalı , -Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile işçiler A.D. (22), A.K (41) ve U.H. (33) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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