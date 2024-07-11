Erzincan'da minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Erzincan'da minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Hüseyin U. yönetimindeki , -Refahiye kara yolunun Yurtbaşı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Behçet Atay'ın (57) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile E.A. (44), E.U. (29), Z.A. (52), A.U. (16) ve İ.U. (16) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Bitlis'te onlarca kişi boğulmaktan kurtuldu

Bitlis'te onlarca kişi boğulmaktan kurtuldu

Erzurum'da sular ne zaman gelecek? ESKİ'den su kesintisi duyurusu

Erzurum'da sular ne zaman gelecek? ESKİ'den su kesintisi duyurusu

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem

Sosyal medyadaki görüntüler harekete geçirdi: Soruşturma başlatıldı

Sosyal medyadaki görüntüler harekete geçirdi: Soruşturma başlatıldı

Halk otobüsü çukura saplandı: Yolcular tahliye edildi

Halk otobüsü çukura saplandı: Yolcular tahliye edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...