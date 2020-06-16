Erzincan'da minibüs nehre düştü: 5 ölü, 3 yaralı

Erzincan'da bir minibüsün Karasu Nehri'ne düşmesi sonucu ikisi bebek beş kişi öldü, üç kişi yaralandı.



Mehmet Dil (62) yönetimindeki minibüs, Kemaliye ilçesi girişinde bulunan Şirzı Köprüsü'nden Karasu Nehri'ne düştü.



Olayı gören vatandaşların ihbarı ile bölgeye gelen jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, teknelerle nehirden Gülser Dil (59), Şeyma Kalkan (27), Muhammed İlçin (1), Süleyman Kalkan'ın (2) cansız bedenini çıkardı.



Nehirden yaralı kurtarılan Kader (30), Ayşe (6) İlçin ile Kübra Dil (24), Kemaliye Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan üç yaralı Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN CESEDİ BULUNDU

Yaralı kurtulanların ifadelerine göre araçta 8 kişinin olduğunu belirleyen ekipler, kayıp sürücü Mehmet Dil'in bulunması için arama çalışması başlattı. Dil için bölgeye gelen dalgıç polisler nehir içinde, AFAD ekipleri ise nehir boyunca çalışma yürüttü. Dalgıç polisler, Dil'in cesedini nehire gömülen kamyonette sıkışmış halde buldu. Çıkarılan ceset otopsi için Kemaliye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza yapan ailenin hastaneye gelen bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

Bu arada, kamyonetin nehirden çıkarılması için sabah saatlerinde bölgeye özel vinçler gönderileceği öğrenildi.

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