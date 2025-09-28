Erzincan'da otomobil bariyere çarptı: Beş yaralı
Erzincan'da kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. Kazada ikisi çocuk, beş kişi yaralandı.
Erzincan'da otomobilin bariyere çarpması sonucu ikisi çocuk beş kişi yaralandı.
R.B. (55) yönetimindeki 26 VR 329 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan Geçidi tüneller mevkisinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücüyle araçta bulunan H.B. (29), F.B. (56), P.B. (12) ve K.B. (10) ambulanslarla Erzincan Binali Yılıdırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
