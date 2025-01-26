Erzincan'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Erzincan'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

S.G'nin kullandığı 25 LD 269 plakalı otomobil, - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Yeniköy mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki M.T.G. ile G.G. ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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