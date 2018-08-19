Erzincan'da, Ömer Karademir'in (38) kullandığı otomobil, Erzincan-Sivas Karayolu Sakaltutan geçidi Çolağın Rampası mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.
Kazada, sürücü Karademir ile aynı aileden oldukları öğrenilen Mine (34), Nazlıcan (13), Didem (10) ve Ayaz Karademir (13) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Erzincan'da otomobil dereye düştü: 5 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Erzincan'da, Ömer Karademir'in (38) kullandığı otomobil, Erzincan-Sivas Karayolu Sakaltutan geçidi Çolağın Rampası mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.