Erzincan'da otomobil duvara çarptı: Bir can kaybı, üç yaralı

K.T'nin kullandığı 24 DC 959 plakalı otomobil, Üzümlü ilçesi Geyikli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Fadime T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

