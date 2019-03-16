Resul Aktaş yönetimindeki otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Sansa mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Resul Aktaş (32) ile araçta bulunan Vefa (36) ve Sehernaz Aktaş (57), Fatma (54) ve Vefa Taylan (28) yaralandı.
Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen 5 yaralının hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Araçta bulunanların, hasta ziyareti için Ağrı'dan Bursa'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.
Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Erzincan'da bir otomobil şarampole devrildi. Otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Resul Aktaş yönetimindeki otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Sansa mevkisinde şarampole devrildi.