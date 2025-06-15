Erzincan'da otomobil sulama kanalına uçtu

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gözaydın köyü yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 5 metre yükseklikten su kanalına uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan dört kişi yaralandı.

Araçtan çıkarılarak ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.