Erzincan'da sel nakil hatlarını ve evleri yıktı

Erzincan'da şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel ve heyelan binaları ve yüksek gerilm hatlarını yıktı.

Olay Üzümlü ilçesine bağlı Günebakan köyünde meydana geldi. Sağanak nedeniyle Kurt Deresi taştı. Suyun şiddeti enerji nakil hatlarının yıkılmasına neden oldu.

Köy yolunu ulaşıma kapayan deredeki çamur ve suların gelişi sırasında dere kenarında olan bazı kişiler, tehlikeyi hiçe sayıp selfie çekti ve sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı.

Sağanak nedeniyle Keşiş Dağı eteklerinde de heyelan meydana geldi. Tonlarca çamur yığını köyün üst tarafına kadar ulaşarak ev ve ahırların yıkılmasına neden oldu.



İlk incelemede köyde 2 ev ve 4 ahırın yıkıldığı tespit edildi. Erzincan Valisi Mehmet Makar köye giderek incelemelerde bulundu.



AFAD da köy yolundaki çamuru temizlemek için çalışmalara başladı.