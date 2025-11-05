Erzincan'da seyir halindeki araçta yangın
05.11.2025 08:15
İHA
Erzincan'da seyir halindeki otomobil alev aldı. Araçtaki iki kişi araçtan son anda inerek kurtuldu.
Olay, akşam saatlerinde Başbağlar Mahallesi'ndeki Hacı Ali Akın Caddesi'nde meydana geldi.
U.B. yönetimindeki 24 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlediği sırada motor kısmından alev aldı.
ARAÇTAN SON ANDA ÇIKTILAR
Yangını fark eden sürücü ve yanındaki yolcu, aracı hemen durdurarak son anda dışarı çıkmayı başardı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.