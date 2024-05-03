Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kanala devrildi: 6 yaralı

Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kanala devrildi: 6 yaralı

Cihan A. (20) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, -Çağlayan kara yolu Değirmenli köyü mevkisinde sulama kanalına devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve minibüsteki M.A. (18), B.A. (12), M.B. (25), G.B. (7) ve Y.B. (4), çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Erzincan'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kanala devrildi: 6 yaralı - 1

Ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir açıklarındaki 14'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarındaki 14'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Temel Karamollaoğlu: Genel başkanlıktan ayrılacağım

Temel Karamollaoğlu: Genel başkanlıktan ayrılacağım

Evinden 50 adet tarihi eser çıktı: Polisten kaçamadı

Evinden 50 adet tarihi eser çıktı: Polisten kaçamadı

Artvin'de cinsel istismar suçundan aranan kadın yakalandı

Artvin'de cinsel istismar suçundan aranan kadın yakalandı

CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...