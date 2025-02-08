Erzincan’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, bugün saat 13. 30 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu üzeri Hancıçiftliği mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.G. idaresindeki 20 AHV 533 plakalı tır ile C.A. yönetimindeki 34 HL 2300 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada tır ve otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan sürücünün annesi yaralandı. Otomobilde sıkışan anne ve oğlu itfaiye ekiplerince araçtan kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıları hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza sonrası yolu kapatan tır çekiciyle yoldan kaldırıldı.