Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kızıldağ Geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.K., idaresindeki otomobil, köprüden geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarptı.

Kazada, araçta bulunan sürücünün eşi H.K. hayatını kaybetti. Sürücü ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öne Çıkan Video

14 dizide 3 bin şiddet sahnesi! Psikolojik şiddet ilk sırada

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...