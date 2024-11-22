Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kızıldağ Geçidi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.K., idaresindeki otomobil, köprüden geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarptı.
Kazada, araçta bulunan sürücünün eşi H.K. hayatını kaybetti. Sürücü ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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