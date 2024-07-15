Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, - kara yolu Kantarlar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.Y., idaresindeki 06 PUM 23 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden V.T., yönetimindeki 34 ESE 06 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller ait sulama kanalına devrildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtardı.

Kazada yaralanan toplam 4 kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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