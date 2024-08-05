Erzincan’da trafik kazası: 8 yaralı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Erzincan’da trafik kazası: 8 yaralı

Kaza, Yeni Çevre Yolu Kemah kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.Ç., idaresindeki 67 AAF 880 plakalı otomobil, Kemah kavşağında C.T. yönetimindeki 24 AAR 477 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine kaza yerine ilgili ekipler sevk edildi. Kazada, sürücüler ile birlikte 2’i çocuk toplam 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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