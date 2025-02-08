Erzincan’da uyuşturucu madde ve av tüfeği ele geçirildi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Erzincan’da uyuşturucu madde ve av tüfeği ele geçirildi

Ekiplerce, E.Ö. isimli şahısın ikamet ve işyerinde yapılan aramada 4,57 gram metamfetamin, 1,65 gram esrar, 31 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 49 adet fişek ele geçirildi.
E.Ö. isimli şahsa T.C.K. 188. maddesi " veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında işlem yapıldı.

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