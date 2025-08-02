Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesi amacıyla kent genelinde çalışma yaptı.



Çalışmalarda takibe alınan şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 15 kök Hint keneviri ele geçirdi.



Gözaltına alınan E.P. hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldı.

