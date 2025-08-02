Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,  kullanımı ve ticaretinin engellenmesi amacıyla kent genelinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda takibe alınan şüpheliye yönelik düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 15 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.P. hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldı.

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