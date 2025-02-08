Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

Erzincan'da ev ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda E.Ö’nün ev ve iş yerinde yaptığı aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 31 sentetik ecza hapı ve av tüfeği ele geçirdi.

Şüpheli E.Ö, " veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

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