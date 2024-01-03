Erzincan'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, N.U, E.C. ve B.E'nin bulunduğu takside 4 parça halinde 2,15 gram uyuşturucu ele geçirildi.



Şüphelilerin ikametindeki aramada, 16 parça halinde 70,29 gram uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

