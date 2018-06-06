Erzincan- Sivas yolunun 100'üncü kilometresinde, Sivas'tan Erzincan'a giden Hüsamettin Alan yönetimindeki 24 EH 316 palakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, yolculardan Kübra Sürücü (22) öldü, 4'ü ağır, 29 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan 11'i ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, hafif yaralanan 18 yolcuya ise olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 29 yaralı
Anadolu Ajansı, DHATürkiye