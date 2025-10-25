Erzincan'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Erzincan'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Erzincan-Erzurum Karayolu'nun Akyazı mevkiinde, şehirler arası yolcu otobüsü ile Y.E. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıktı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Etiketler :
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Erzincan