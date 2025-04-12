Erzincan'da yolcu otobüsü kazası: İki yaralı

Erzincan'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda S.Y. yönetimindeki yolcu otobüsü, yoldan çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan A.A. (39) ve A.K. (21) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Otobüsteki yolcuların başka bir araçla ulaşımları sağlandı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.