Erzincan’da yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı
31.03.2026 07:54
Erzincan'da kaza yapan yolcu otobüsünde can kaybı yaşanmadı.
Erzincan’da Sakaltutan Geçidi mevkiinde yolcu otobüsü bariyerlere çarparak yoldan çıktı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş’tan Trabzon istikametine seyir halinde olan E.E. idaresindeki, 33 yolcu taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra yol dışına çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yol kenarında bekletilen 33 yolcu, başka bir firmaya ait otobüsle kent merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.
Öte yandan kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.