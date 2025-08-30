Erzincan'da zincirleme trafik kazası

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde E.A'nın (23) kullandığı otomobil ile A.T.E. (19) idaresindeki hafif ticari araç ve K.A.Y. (19) idaresindeki otomobil çarpıştı.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan F.A. (54) ve M.E.P. (18) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Burada tedavi altına alınan sürücü K.A.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.